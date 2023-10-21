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Российские системы ПВО сбили Су-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ.
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны.
Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.
Ранее сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.
Автор статьи в Spectator добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.
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Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.
Автор статьи в Spectator добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.
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Мария Фирсова