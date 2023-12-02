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Российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем

02 декабря 2023, 19:27
Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские дежурные системы противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200.

Вечером, 2 декабря, жители Краснодара услышали громкие звуки, схожие с теми, которые возникают при работе средств ПВО. В некоторых припаркованных автомобилях даже сработала сигнализация. В местных телеграм-каналах и мессенджерах появились сообщения о том, дежурные средства ПВО отработали по двум воздушным целям. Ракеты были запущены с подконтрольной ВСУ части Запорожской области, пролет был между Бердянском и Мариуполем.

Позже министерство обороны РФ опубликовало официальный комментарий, согласно которому около 18:00 две переоборудованные для стрельбы по наземным целям ракеты С-200 были сбиты силами ПВО над акваторией Азовского моря.

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#рф
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области
02 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что удар пришелся по местному агропромышленному предприятию. В результате обстрела выбиты стёкла в окнах хозяйственной постройки. Также повреждены два частных автомобиля. Роман Старовойт пообещал, что собственникам транспортных средств будет оказана материальная помощь. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

Также руководитель области написал, что с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас в районе деревни Елизаветовка. В результате срабатывания взрывного устройства жертв и разрушений нет. 

Отчаявшись добиться какого-либо успеха на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, нанося удары по мирным населенным пунктам и объектам на территории России.

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#губернатор
#помощь
#боеприпас
#удар
#курская область
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Мирошник: Контакты Москвы и Киева по вопросу обмена пленными продолжаются
02 декабря 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины. Об этом заявил посол по особым поручениям по военным преступлениям Украины МИД РФ Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Соловьёв Live» дипломат сообщил, что по-прежнему существует взаимодействие между уполномоченными лицами, также как и специальные списки, но такую работу не следует анонсировать. Процесс переговоров идет постоянно с той или иной степенью интенсивности, добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили военнослужащих своих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и Лубинец посетили 238 пленных солдат — по 119 с каждой стороны.

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#украина
#россия
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В США раскрыли, от какого российского оружия ВСУ несут наибольшие потери
MWM: Украина несёт большие потери из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
02 декабря 2023, 15:50

Фото: iStock/Dragunov1981

Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что потери ВСУ значительно увеличились после того, как российские войска начали использовать системы «Искандер-М». Причём, осуществляется одновременный запуск нескольких снарядов по конкретной цели. 

Вместе с тем издание сообщает, что украинские ПВО стремительно истощается, что позволяет российским военным более эффективно наносить ракетные удары. Также на успехах армии РФ сказались возросшие объёмы производства вооружения. 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен осуществлять запуски как баллистических, так и крылатых ракет на расстоянии до 500 километров. Снаряды практически неуязвимы для систем противовоздушной обороны. При этом крылатые ракеты способны огибать рельеф местности и перемещаться на максимально низких высотах.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#вооружение
#ракета
#пво
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины
02 декабря 2023, 14:43

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные за неделю нанесли 27 групповых комбинированных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Для атак использовалось высокоточное оружие, а также беспилотные летательные аппараты.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения оружия и артиллерийских боеприпасов, военным базам, скоплениям военной техники и складам горючего. Также поражались пункты дислокации частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все намеченные цели были успешно поражены.

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#военные
#всу
#вс рф
#минобороны
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В зоне СВО погибли герои клипа на песню «Тает лёд» группы «Грибы»
Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в зоне спецоперации
02 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/Boris Ipatov

Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, которые стали известны благодаря съёмкам в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба во «ВКонтакте».
Отмечается, что Степанов родом из Ухты. В зоне СВО он был помощником гранатомётчика стрелкового отделения. А Рочев – уроженец села Визинга. На фронте он служил пулемётчиком отделения морской пехоты. 

Уйба выразил свои соболезнования и отметил, что молодые люди были настоящими патриотами России. Они отстаивали интересы России, её свободу и независимость, рискуя своими жизнями. 

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#россияне
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В Госдуме ответили на заявления о тайных переговорах между Россией и Украиной
Депутат ГД Швыткин: Россия не проводит никаких тайных переговоров с Украиной
02 декабря 2023, 13:11

Фото: iStock/Diy13

Россия не ведёт и не может вести никаких тайных переговоров с Украиной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Гермасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы ведут тайные переговоры в обход возражений Владимира Зеленского и Белого дома. 

Однако Швыткин отметил, что со стороны России за все действия отвечают верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. 

Также депутат добавил, что у России совершенно иные задачи. Главное на данный момент – выполнить поставленные цели спецоперации. 

При этом Швыткин отметил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной. Но для их проведения нужно желание и согласие киевских властей, чего пока не наблюдается. 

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#россия
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#переговоры
#валерий залужный
#госдума
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Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления
Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причиной неудачи наступления Киева нехватку оружия
02 декабря 2023, 12:20

Фото: istockphoto/JARAMA

Причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус.
Во время презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» в эфире YouTube-канала The Washington Post, он напомнил, что Соединенные Штаты долго не соглашались передать Украине танки Abrams A1, что в свою очередь затянуло поставку Германией танков Leopard. 

Также экс-глава ЦРУ отметил, что долго откладывалось принятие решения о поставках Киеву кассетных боеприпасов, ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. Это предопределило полное господство России в воздухе, что сделало невозможным прорыв российской линии обороны.

Кроме того, Петреус отдал должное эффективности и грамотному построению российских оборонительных рубежей, особо выделив создание многочисленных и обширных минных полей, которые зачастую даже не давали возможности ВСУ приблизиться к первой линии обороны ВС РФ.

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#конфликт
#книги
#танки
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#вс рф
#украина
#киев
#поставки
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Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву
Telegraph: Германия хочет уменьшить вклад в фонд мира для военной помощи Украине
02 декабря 2023, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Правительство Германии стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе сохраняется надежда на согласование 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. 

Издание отмечает, что существует два пути предоставления военной помощи стране: либо путём финансовых взносов, либо в виде прямых поставок вооружения. 

Германия выразила желание сократить вклад в фонд, ссылаясь на ранее оказанную Украине помощь. 

При этом французское правительство обратилось к Европейскому фонду мира с требованием прекратить поставки вооружения из запасов стран-членов. Вместо этого страна предлагает отдать предпочтение совместным закупкам у европейских производителей вооружения. 

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#украина
#поставки
#вооружение
#финансирование
#евросоюз
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В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры
02 декабря 2023, 11:14

Фото: iStock/RamonCast

В результате взрыва в Одесской области был повреждён объект инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу региональной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Согласно данным ОВА, при взрыве вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. В настоящее время он ликвидирован. О пострадавших не сообщается. 

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога. 

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