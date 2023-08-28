​​​​​Российские снайперы помогли уничтожить группу украинских военных

Фото: iStock/Three Spots
Пара снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек. Об этом российский военнослужащий рассказал изданию РИА Новости.
Боец также отметил, что группа снайперов работает преимущественно в ночное время. Подразделение выявляет места расположения ВСУ, которые могут по невнимательности зажечь фонарик или свечи, что позволяет зафиксировать дислокацию противника и нанести по нему удар.
Читайте также:
МО РФ: российские военные уничтожили украинскую РЛС П-37 в районе Запорожья
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Снайпер ВС РФ: Киев использует военных под Купянском в качестве приманки
Анастасия Крестьянова