Снайперы из оперативно-боевого тактического формирования МВД в Луганской Народной Республике (ЛНР) успешно ликвидировали долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эта огневая точка активно обстреливала позиции российских сил, сообщил боец этого подразделения, известный под кличкой «Альпинист».
«Мы проводили операцию в районе поселка Спорное. Силы нашего снайперского взвода сумели уничтожить долговременную огневую точку Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которая находилась в районе населенного пункта Спорное. Эта огневая точка систематически обстреливала наши позиции», — отметил снайпер.Из-за сложности цели снайперская группа решила использовать противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» вместо стандартного стрелкового оружия. Как сообщил собеседник агентства, цель была уничтожена полностью и не может быть восстановлена.
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