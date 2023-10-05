Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные используют расчёты ТОС «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных опорных пунктов ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ, пишут «Известия».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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