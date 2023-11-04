Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику

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Российские средства противовоздушной обороны сбили над Бердянском три ракеты ВСУ, которые были поставлены Украине с Запада. Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее американский экс-дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил, что Россия в скором времени может взять Одессу и, тем самым, полностью перекрыть Украине выход к Чёрному морю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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