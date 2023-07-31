Российские средства РЭБ начали глушить Starlink

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском направлении, который является сетью следующего поколения.
Интернет Starlink предоставляется компанией SpaceX. По словам военного эксперта, ВСУ испытывают сложности при использовании интернета через указанные спутники. Марочко отметил, что с задачей подавления спутника, успешно справляются российские средства РЭБ.
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