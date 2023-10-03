Российские танки Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о применение осколочно-фугасных снарядов «Тельник» для Т-90М в ходе специальной военной операции. По словам генерала, снаряды прошли все испытания и должны на высоком уровне зарекомендовать себя в бою.