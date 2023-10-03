Российские танки Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о применение осколочно-фугасных снарядов «Тельник» для Т-90М в ходе специальной военной операции. По словам генерала, снаряды прошли все испытания и должны на высоком уровне зарекомендовать себя в бою.
«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — рассказал Салюков.
Снаряды обладают готовыми поражающими элементами, которые взрываются в воздухе в заданных точках. Это делает их эффективными против живой силы противника, включая операторов противотанковых управляемых комплексов FGM-148 Javelin, производства США.
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