Российские танкисты уничтожают блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Экипаж танка Т-80БВМ ВС РФ 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск поразил блиндаж противника на Купянском участке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода.
«Экипаж получил боевую задачу, нам дали координаты, мы въехали на удобную для себя позицию, нанесли огневое поражение по блиндажу противника. Сделали три выстрела и убыли на запасные позиции», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что танкисты выезжают на боевые задачи три-четыре раза ежедневно. Они «разбирают» позиции ВСУ на Купянском направлении для того, чтобы пехота могла двигаться дальше.
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