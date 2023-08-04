Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Фото: РИА Новости: Константин Михальчевский
Российские танкисты в Херсонской области уничтожили склад, на котором хранились боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Золотой».
По словам танкиста, стрельба велась по складу, который был выявлен заранее.
На кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как по складу наносится точный удар, после чего вверх поднимается столб черного дыма.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. <...> Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. <...> отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — пояснил журналистам «Золотой».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев