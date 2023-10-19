Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

Тяжелые огнеметные системы российской военной группировки «Запад» провели атаку по скоплениям живой силы двух украинских бригад, которые находились в укрытиях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.