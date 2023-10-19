Российские ТОС нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ

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Тяжелые огнеметные системы российской военной группировки «Запад» провели атаку по скоплениям живой силы двух украинских бригад, которые находились в укрытиях. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем атаковали скопления живой силы в укрытиях 68-й егерской бригады и 32-й механизированной бригады в районе Сергеевки», — отметил Зыбинский.Кроме того, на направлении в Купянском районе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили атаки по пунктам временной дислокации и опорным пунктам войск 44-й механизированной бригады в районе Берестового.
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Артем Кузьмин