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Подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак.
Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.
Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Потери украинской стороны за сутки составили до 215 военнослужащих. ВСУ лишились танка, потеряли две боевые машины пехоты, три пикапа и польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab».
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Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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Мария Фирсова