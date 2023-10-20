Российские военные на купянском направлении отбили 11 атак ВСУ

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Российские военные отбили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Запад»Сергея Зыбинского.
По его словам, российские военные отбили атаки 14-й, 32-й и 115-й механизированных, а также 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Макеевка, Новоегоровка и Ивановка.
Общие потери противника при этом составили до 70 военных, а также танк, БТР M113 и три беспилотника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Общие потери противника при этом составили до 70 военных, а также танк, БТР M113 и три беспилотника.
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