Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

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Российские военные нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в результате удара российских войск был поражен украинский самолет Су-27. В ведомстве добавили, что ВС России уничтожили пункт управления беспилотными летатлельными аппаратами ВСУ в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов в районе Верхнекаменского.
Отмечается, что в районе Янтарного в Херсонской области также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.
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Отмечается, что в районе Янтарного в Херсонской области также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».
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Екатерина Коршунова