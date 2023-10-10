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Российские военные нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР

Авиагруппа «Центр» ВКС России атаковала мост в районе Торского в ДНР
10 октября 2023, 08:05
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

Тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его слова передают РИА Новости.

«Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — заявил Савчук.
Он также сообщил, что солдаты вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов украинской армии во время контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВС РФ отразили 6 атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады «Азов»*. Итого украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих и 2 бронемашины.


Также, в Министерстве обороны сообщили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт украинских войск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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Марочко заявил о стягивании допсил ВС Украины на Краснолиманское направление
Марочко: ВСУ стягивают дсилы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки
10 октября 2023, 08:48

Фото: istock / Tomas Ragina

Армия Украины стягивают дополнительные силы на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает издание РИА Новости.
По информации экс-подполковника, Вооруженные силы Украины перемещаются в район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка. Марочко предполагает, что исходя из численности и состава прибывающих подразделений, возможно участие и в обороне, и в наступлении.

 «Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — добавил Марочко.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Российский полковник назвал участок СВО с самыми ожесточенными боями
Военный эксперт Кнутов: самые тяжелые в зоне СВО бои идут в районе Артемовска
10 октября 2023, 06:40

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

По мнению военного эксперта и директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова самые интенсивные бои в зоне специальной военной операции (СВО) разворачиваются в районе Артемовска. Он поделился информацией о текущей обстановке в этом регионе в беседе с «Лентой.ру».
Полковник Кнутов отметил, что, хотя украинская армия двигается вперед не так активно, обстановка наиболее напряженная и тяжелая именно в окрестностях Артемовска. Это обусловлено тем, что город Артемовск расположен в низине, и российские десантники контролируют высокие позиции на севере. Однако на юге противник, владея численным преимуществом, активно и агрессивно нападает, прибегая к использованию артиллерии и иногда авиации.

Полковник Кнутов выразил уверенность в том, что российские военные в итоге смогут удержать позиции и возможно отстранить украинские вооруженные силы на исходные позиции в некоторых участках.

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Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска
10 октября 2023, 06:25

Фото: сайт Минобороны РФ

Командир отряда «Барс-9» ВС РФ с позывным «Медведь» заявил, что все попытки контрнаступления ВС Украины со стороны Купянска были безуспешными и непродуманными. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, украинское командование бросает личный состав «на мясо».

«Противник пытался атаковать. Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, «на мясо» расстреливается, становится просто жалко противника — человеческие жизни», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана
RusVesna: российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана
10 октября 2023, 03:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские военные перешли к наступлению на нескольких направлениях, включая Купянск, Лиман, а также запорожское и южно-донецкое направления.
Согласно этому источнику, боевики проводят ряд активных операций на четырех участках фронта. Отмечается, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) смогли захватить несколько позиций, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), на границе Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) в районе Лимана Первого и Синьковки.

На направлении к Лиману группировка с именем «Отважные» осуществляет атаки в районе Макеевки, продвигаясь по бокам. На запорожском фронте российские десантники начали наступление в районе Вербового, в результате чего им удалось захватить приблизительно два километра территории и несколько опорных пунктов.

На грани Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области бойцы оттеснили ВСУ от населенного пункта Приютное и смогли захватить примерно десять украинских позиций.

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Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Минобороны: Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
10 октября 2023, 02:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные совершили удар по складу боеприпасов ВС Украины в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что за сутки ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 105 районах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США рассказали о незаметном оружии России на Украине
BI: войска РЭБ РФ проводят искусные операции в зоне спецоперации на Украине
10 октября 2023, 01:48

Фото: iStock/NiseriN

Инвестиции России в совершенствование средств радиоэлектронной борьбы свидетельствует о её намерении продолжать спецоперацию на Украине. Это мнение было высказано в статье военного обозревателя Ставроса Атламазоглу для издания Business Insider.
Автор выбрал заголовок для своей статьи, который звучит как «Российские электронные воины переходят к „гораздо более тонким“ операциям на передовой в Украине». Несмотря на то, что внимание часто сосредотачивается на действиях танков и беспилотных аппаратов, войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более хитрые» и опасные операции в зоне военных действий, считает автор.

Атламазоглу подчеркивает, что Россия постоянно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы. Он заключает, что «электронная война, возможно, не всегда привлекает внимание и не всегда заметна, но она способна существенно повлиять на ход боевых действий».

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Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Небензя: Россия уничтожит зернохранилища на Украине, если там будет вооружение
09 октября 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
По словам Небензи, если киевские власти концентрируют в каком-то месте военных, оно становится законной целью для удара, «в том числе с точки зрения международного гуманитарного права». Постпред РФ при ООН добавил, что расположение тяжелой техники и средств противовоздушной обороны в жилых кварталах — это грубейшее нарушение, которое приводит к трагедии.

Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят ударов по гражданским объектам и мирным жителям. 

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В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом
Офицер Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Харьков и Одессу
09 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военнослужащие освободят Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия возьмет под контроль два исторически русских города. Он добавил, что украинские войска потеряли колоссальное количество военных с момента начала специальной военной операции.

По его подсчетам, во Второй мировой войне США потеряли гораздо меньшее количество людей. Это говорит о том, что Украина перестает существовать как государство.

Ранее сообщалось, что российская армия заманила ВСУ в котел в районе Купянска. Российские военнослужащие забрали у украинских боевиков в районе Купянска возможность пополнять запасы и теперь на этой территории осталось только два выхода из тяжелой ситуации.

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Долгопрудненский байкер получил медаль «За Отвагу»
09 октября 2023, 16:42

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Долгопрудненский байкер из клуба «Ночные Волки» с позывным «Излом» удостоился медали «За Отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мотоклуб ведёт большую общественную работу, занимается благотворительностью, а также помощью бойцам СВО. В рядах байкеров состоят серьёзные парни, которые ушли добровольцами на передовую, заключив контракт с Минобороны», – говорится в сообщении.
Позывной «Излом» полностью объясняет выбор героя. Оставаться прежним после событий в Донбассе боец не мог и в 2015 году стал добровольцем Луганской народной милиции. Сейчас продолжает службу по контракту.  

«Излом» награждён медалями ЛНР, в 2022 году в ходе СВО получил медаль «За Отвагу». После тяжёлого ранения прошёл реабилитацию и вернулся в часть.

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