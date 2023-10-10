Российские военные нанесли удар по мосту в районе Торского в ДНР

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Тактическая авиагруппа Воздушно-космических сил России атаковала автомобильный мост и три пункта временного размещения ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его слова передают РИА Новости.
«Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики», — заявил Савчук.Он также сообщил, что солдаты вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов украинской армии во время контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВС РФ отразили 6 атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады «Азов»*. Итого украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих и 2 бронемашины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак