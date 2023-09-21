Российские военные нашли планшет азовца* с шокирующими фотографиями

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В Запорожской области российские военные нашли планшет, принадлежащий 19-летнему бойцу батальона «Азов»*, в котором располагалась его фотография на фоне свастики. Об этом сообщает RT.
На фото, расположенном в личном аккаунте украинца Владимира Полуносова в Google, запечатлён он и другие бойцы «Азова»* на фоне нацистской символики.
Кроме того, уточняет RT, на устройстве установлено ПО «Крапива», предназначенное для фиксирования боевой обстановки на карте.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины прогремел взрыв. В результате происшествия, несколько районов города остались без электроэнергии и водоснабжения.
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Кроме того, уточняет RT, на устройстве установлено ПО «Крапива», предназначенное для фиксирования боевой обстановки на карте.
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Анастасия Чинкова