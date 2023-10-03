Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды вблизи Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Бойцы Вооруженных сил РФ при ротации группы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали неразорвавшиеся снаряды иностранного производства в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
В составе миссии — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты международного агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее генерального директора организации Рафаэля Гросси.
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