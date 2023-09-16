Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

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Глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, передает РИА Новости.
По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.
Рогов сообщил, что в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских боевиков.
Напомним, ранее глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои». По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий. Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».
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Рогов сообщил, что в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских боевиков.
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Екатерина Коршунова