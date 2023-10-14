Российские военные отбили девять атак ВСУ

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Военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в интервью РИА Новости.
Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.
Согласно данным Савчука, потери противника оцениваются вплоть до 540 военнослужащих. Кроме того, уничтожено четыре танка, два боевые машины пехоты и два автомобиля.
Также Савчук отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе Кременной. В результате контрбатарейной борьбы российские военные обнаружили и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.
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Согласно данным Савчука, потери противника оцениваются вплоть до 540 военнослужащих. Кроме того, уничтожено четыре танка, два боевые машины пехоты и два автомобиля.
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Артем Кузьмин