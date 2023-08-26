Российские военные отразили 7 атак украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении

Бойцы ВС РФ отразили и сорвали сразу семь атак украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

Потери противника составили в общей сложности около 60 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» был поражен украинский ЗРК «Стрела-10», а средства ПВО сбили беспилотник «Фурия».









