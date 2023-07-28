Российские военные отразили атаки штурмовых бригад ВСУ под Клещеевкой

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Штурмовые бригады ВСУ предприняли ряд атак на Соледарско-Артемовском, Лисичанском и Угледарском направлениях. Все они были успешно отражены российскими военнослужащими.
Расчеты артиллерийских орудий плотным огнем поразили пять позиций противника, передает телеграм-канал Readovka. Ударными FPV-дронами нанесено огневое поражение пехоте противника, которая атаковала на бронеавтомобилях в районе Андреевки. Неприятель понес ощутимые потери. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские гаубицы и два миномета.
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Александр Бойцов