Российские военные отразили девять атак ВСУ на двух направлениях

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил об отправке 1700 ударных и разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках госпрограммы «Армия дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.