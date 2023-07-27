Российские военные отразили девять атак ВСУ на двух направлениях

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Савчука, экипажи Су-34 группировки «Центр» на указанных направлениях нанесли удар с применением управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту и двум складам с боеприпасами ВСУ близ населенных пунктов Торская, Красный Лиман, Терны и Новолюбовка.
Кроме того, три реактивных снаряда HIMARS удалось сбить с помощью комплексов ПВО, добавил Савчук.
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«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа «пикап», орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен», — сообщил собеседник агентства.
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Диана Аванесян