Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Войска российской группировки «Центр» отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, слова которого приводит РИА Новости.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки ВСУ», — рассказал он журналистам.
По его словам, потери противника при этом составили более 80 боевиков. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника, бронированная машина и 120-миллиметровый миномет.
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