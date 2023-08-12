Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

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На купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«За сутки враг четырежды предпринимал контратаки с использованием 14-й, 41-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады в районе Синьковки и Маньковки. Все попытки были успешно отражены. Войска противника понесли потери в размере до взвода», — подчеркнул он.Также он уточнил, что на позициях первой танковой армии враг, используя 44-ю и 32-ю механизированные бригады, три раза наступал в районе Новоселовского (Сватовский район ЛНР). В результате применения артиллерии были причинены потери противнику, достигшие до взвода.
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