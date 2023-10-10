Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

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По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские военные перешли к наступлению на нескольких направлениях, включая Купянск, Лиман, а также запорожское и южно-донецкое направления.
Согласно этому источнику, боевики проводят ряд активных операций на четырех участках фронта. Отмечается, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) смогли захватить несколько позиций, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), на границе Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) в районе Лимана Первого и Синьковки.
На направлении к Лиману группировка с именем «Отважные» осуществляет атаки в районе Макеевки, продвигаясь по бокам. На запорожском фронте российские десантники начали наступление в районе Вербового, в результате чего им удалось захватить приблизительно два километра территории и несколько опорных пунктов.
На грани Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области бойцы оттеснили ВСУ от населенного пункта Приютное и смогли захватить примерно десять украинских позиций.
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На направлении к Лиману группировка с именем «Отважные» осуществляет атаки в районе Макеевки, продвигаясь по бокам. На запорожском фронте российские десантники начали наступление в районе Вербового, в результате чего им удалось захватить приблизительно два километра территории и несколько опорных пунктов.
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Артем Кузьмин