Российские военные пытаются взять Авдеевку в оперативное окружение

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
«Стараются прорваться с двух сторон. Если получится — враг окажется в оперативном окружении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытие ВКС России.
Читайте также:
Российские войска на несколько сотен метров продвинулись в Запорожской области
Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ
ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ под Авдеевкой
Элина Позднякова