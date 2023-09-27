Российские военные «похоронили» ВСУ на донецком кладбище

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Бойцы российского добровольческого подразделения «Эспаньола» сорвали атаку ВСУ неподалеку от Артемовска, заманив украинцев на кладбище, рассказал заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» в интервью «РИА Новости».
«В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен», - прокомментировал ситуацию «Ярый».
По словам замкомандира, эту операцию провели в конце августа, однако, такую тактику бойцы «Эспаньолы» применяют на постоянной основе – позволяют противнику зайти в определенную местность, обосноваться там, организовать инфраструктуру, подвезти боеприпасы и оружие, и уже потом по украинским формированием наносятся массированные удары.
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Евгения Парфентьева