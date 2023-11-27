Российские военные получат беспилотники с огнеметами

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Инновационные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с огнеметами и термобарическими боеприпасами готовятся к передаче в российские военные подразделения, пишут «Известия».
Новая серия дронов разрабатывается для нужд Вооруженных Сил страны. Эти разработки будут предоставлены для экспериментального использования в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Некоторые из новых продуктов уже находятся в финальной стадии готовности и вскоре будут отправлены для практического тестирования. Мультикоптеры и БПЛА будут оснащены улучшенными огнеметами, способными наносить удары прямо в полете, а также специализированными бомбами.
Эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко уточнил, что термобарические боеприпасы, сбрасываемые с беспилотников, представляют особую эффективность против опорных пунктов, окопов и бункеров. Эти боеприпасы способны охватить большую территорию и проникнуть на значительную глубину, в отличие от обычного фугаса, который поражает только конкретную точку. Специалист подчеркнул, что использование дронов для точного поражения целей поможет сократить расход боеприпасов при уничтожении оборонительных объектов.
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Некоторые из новых продуктов уже находятся в финальной стадии готовности и вскоре будут отправлены для практического тестирования. Мультикоптеры и БПЛА будут оснащены улучшенными огнеметами, способными наносить удары прямо в полете, а также специализированными бомбами.
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Артем Кузьмин