Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

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В этом году начнутся серийные поставки автомата Калашникова АК-12 для Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщили «Известия».
Президент компании подчеркнул стремление к улучшению удобства и потребительских свойств оружия, утверждая, что проведенные модификации направлены на то, чтобы обеспечить военнослужащим возможность более комфортно и результативно выполнять свои задачи.
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