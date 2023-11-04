Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха

Фото: iStock/zabelin
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) по гособоронзаказу поставил военным партию нового стрелкового оружия.
Российские военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Ростеха, пишет РИА Новости.
Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.
Магазинный гранатомет ГМ-94 пользуется повышенным спросом с начала СВО. Он эффективен в боях с окопавшимся противником, а также при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, но сохраняет мобильность подразделений на поле боя.
Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м.
Читайте также:
Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.
Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м.
Читайте также:
Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
Мария Фирсова