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Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха

04 ноября 2023, 13:11
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) по гособоронзаказу поставил военным партию нового стрелкового оружия.
Российские военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Ростеха, пишет РИА Новости.

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.


Магазинный гранатомет ГМ-94 пользуется повышенным спросом с начала СВО. Он эффективен в боях с окопавшимся противником, а также при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, но сохраняет мобильность подразделений на поле боя.

Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м.

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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

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Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
#всу
#сво
#новости
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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
04 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

ПВО сбила в субботу украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ

«4 ноября около 11.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в Минобороны. 
Ранее четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями. 

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
Также известно, что украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

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Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
#всу
#сво
#новости
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Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
04 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Минобороны Швеции Йонсон сообщил о поставке 8 самоходных артиллерийских установок Archer Украине.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал об этом в интервью радиостанции Sveriges, пишет ТАСС.
 
«Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», —заявил глава Минобороны Швеции.
В августе Йонсон говорил, что шведское правительство выделит новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 3,4 млрд крон ($314 млн). В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, боевых машин пехоты CV 90. Швеция также обещала поставить украинской армии запчасти для CV 90, а также танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.

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#швеция
#всу
#украина
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Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
04 ноября 2023, 11:07

Фото: istock /Tomas Ragina

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью для издания Economist.
Залужный высказался о том, что ситуация на фронте стала «тупиковой», и добавил, что не рассчитывает на прорыв, пишет РИА Новости. С его слов, по «учебникам НАТО» украинская армия должна была «повоевать» на крымской территории.

Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
 
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня, ни по одному направлению значимых успехов не достигнуто. Киевский режим потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом пишет Newsweek.

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#всу
#украина
#сво
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США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны
Forbes: США тайно поставили ВСУ бронированные машины Assault Breachers
04 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом сообщает издание Forbes.
Уточняется, что США тайно отправили украинским вооружённым силам как минимум одну такую машину. Велика вероятность, что было поставлено несколько бронированных машин данной модели, которые являются самыми мощными в арсенале США. 

В статье отмечается, что Белый дом, вероятно, отчитываясь об оказании помощи Украине, отнёс Assault Breachers к расплывчатой категории «оборудования для разминирования». 

Опознать тайно поставленные Украине машины случайно удалось на фотографиях президента страны Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии, который отмечался 3 ноября. 

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#сша
#украина
#всу
#поставки
#вооружение
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В Херсоне произошли взрывы
04 ноября 2023, 08:52

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы прозвучали в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Об этом пишет украинское издание «Общественное».
 
«В Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты «Общественного», - сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале издания. Но воздушную тревогу не объявляли.
Ранее сообщалось, что четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.
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#херсонская область
#взрыв
#украина
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Четыре БПЛА ликвидированы над Белгородской и Курской областями
04 ноября 2023, 08:20

Фото: iStock/aapsky

Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве. 
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Всего было 58 выпущенных украинскими вооруженными силами снарядов. Атаки были направлены на районы четырех населенных пунктов в республике: Донецк, Горловка, Зайцево и Волноваха.

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США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
#всу
#беспилотник
#украина
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США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
NBC: Запад начал обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией
04 ноября 2023, 06:59

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Европейские и американские чиновники пытаются убедить Украину приступить к мирным переговорам с Россией, пишет NBC News.
В статье подчеркивается, что в настоящее время обсуждение этого вопроса имеет общий характер, включая рассмотрение того, на какие компромиссы Киев мог бы пойти и в рамках соглашения с Москвой.

Поводом для таких обсуждений стала нарастающая уверенность в том, что конфликт достиг тупика, и необходимо найти пути к его завершению, учитывая, что оказывать помощь Киеву со стороны западных стран становится все более сложной задачей.

Инсайдеры, с которыми контактировала NBC News, утверждают, что, вероятно, Украине удастся сохранить какое-то время до конца текущего года, после чего будет все больше разговоров о неотложной необходимости завершения конфликта.

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#офис
#интервью
#киев
#наемник
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WP: октябрь стал очень хорошим месяцем для Путина
04 ноября 2023, 05:57

Фото: сайт Кремля

Октябрь оказался весьма удачным месяцем для президента России Владимира Путина, пишет американская газета The Washington Post.
«Октябрь, возможно, стал наилучшим месяцем для российского лидера с момента начала конфликта с Украиной 20 месяцев назад. Если эти события станут тенденцией, то Киеву придется столкнуться с серьезными вызовами в противостоянии с Россией», — отметила газета.
The Washington Post также подчеркнула, что в начале месяца Конгресс США принял новый бюджет без выделения средств для Вооруженных сил Украины. В дальнейшем Владимир Путин получил положительные новости из Словакии, где стал премьер-министром пророссийски настроенный политик Роберт Фицо. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке начал обостряться, привлекая к себе внимание США.

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#переговоры
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Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist
04 ноября 2023, 05:23

Фото: iStock/Prostock-Studio

Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, опубликованная в британском журнале The Economist, вызвала беспокойство среди высших должностных лиц стран Запада. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква, передает ТАСС.
Жовква сообщил, что ему поступил телефонный звонок от одного из высших руководителей кабинетов лидеров западных стран, которые выразили свою тревогу и задали вопрос.

«Действительно ли конфликт встал в тупик, и что мы должны сообщить нашему лидеру?», - заявил он.
Жовкв также добавил, что участие в таких комментариях о событиях на передовой местности было бы для него, как для представителя военных, второстепенным.

Жовква также подчеркнул, что статья Залужного вызвала больше вопросов, чем предоставила ответов, и что стратегические аспекты конфликта, вероятно, не стоило раскрывать в статье, поскольку «такие вопросы лучше обсуждать в закрытых кругах».

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