Российские военные получили партию самоходных гаубиц «Мальва» на колесном шасси

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«Ростех» отгрузил Минобороны первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мальва». Она создана на колесном шасси, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Новейшая разработка мобильна, способна автоматизировано вести стрельбу всеми видами боеприпасов, а также работать в режиме «одновременного огневого налета», то есть несколько выпущенных боеприпасов долетают цели в одно время, пишет РИА Новости.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать её, что важно в контрбатарейной войне.
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По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, колесное шасси позволяет быстро разворачиваться на позиции и покидать её, что важно в контрбатарейной войне.
«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», —сообщил Бекхан Оздоев.«Мальву» создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка может проходить без дозаправки 1100 км по дорогам общего пользования, а полный привод и мощный дизельный двигатель способствует преодолению бездорожья.
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Мария Фирсова