Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ

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Российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в военном ведомстве добавили, что с помощью беспилотников, ракет и артиллерии российскими военными были поражены украинские военные и военная техника стороны противника в 103 районах.
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Анастасия Чинкова