Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму

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Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Информацию об этом сообщает Министерство обороны России
По информации ведомства, ВСУ пытались совершить теракт ночью 4 октября.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — рассказали в ведомстве.
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Алина Юрчак