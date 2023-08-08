Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться в устье Днепра

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Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
«В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом», — кроме того, добавил Кодрян.
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