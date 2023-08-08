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Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться в устье Днепра

08 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье реки Днепр. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Как рассказал журналистам Кодрян, возле островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 бойцов ВСУ.



«В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом», — кроме того, добавил Кодрян.

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#всу
#вооружённые силы рф
#сво
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Reuters: Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $200 млн
08 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Администрация США намерена во вторник, 8 августа, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, сообщило агентство Reuters.
В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее американские власти признали, что из-за ошибки неверно определили стоимость части переданных Киеву вооружений, которая была завышена примерно на $6,2 млрд. Теперь США приступают к передаче Украине военной помощи на эту сумму.

Согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. По данным издания  The Washington Post, США направили Киеву более $66,2 млрд, из которых примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку Украины.

Помимо уже выполненного финансирования, США взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева и намерены спонсировать производство оружия и военной техники.

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#военная помощь
#финансы
#сша
#украина
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Минцифры Украины: В шести областях страны объявили воздушную тревогу
08 августа 2023, 02:07

Фото: iStock/Photoboyko

Cразу в шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен 8 августа, в период с 00:32 по 00:52 (время аналогично московскому) в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены прозвучали в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые до сих пор контролирует Киев.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#днр
#украина
#воздушная тревога
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Военкор Руденко рассказал о прилете российской ракеты в штаб для высших чинов ВСУ
08 августа 2023, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Военкор Андрей Руденко заявил о ракетном ударе российской армии по штабу в Красноармейске, где находились западные кураторы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Детальной информации о произошедшем в данный момент нет. При этом известно, что «прилетов» было как минимум два.



В марте 2023 года российские военные уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ в окрестностях Львова, сорвав планы Киева по контрнаступлению. В бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.


#украина
#всу
#вооружённые силы рф
#ракета
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В районе Краматорска произошел взрыв
08 августа 2023, 01:21

Фото: iStock/kornyeyeva

В районе украинского города Краматорска прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал RT в cвоём Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ.
По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. По информации украинских журналистов, он прозвучал на левом берегу столицы Украины. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
#украина
#днр
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«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв
07 августа 2023, 23:51

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Мощный взрыв прозвучал в Киеве, в левобережной части города, вечером 7 августа. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Подробности инцидента не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментируют, но известно, что воздушная тревога в украинской столице при этом не объявлялась.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#киев
#взрывы
#украина
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Первая партия Abrams направляется на Украину
CNN: В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину
07 августа 2023, 22:01

Фото: iStock/Michele Ursi

В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину, сообщает CNN.
«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», - прокомментировал ситуацию начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года. Уточняется, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

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NYT: В ВСУ признали большие потери в людях и технике
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#танки
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ВСУ потеряли Донбасс, бросив все резервы на Запорожское направление
Sky News: ВСУ бросили все резервы на Запорожское направление и отступили на Донбассе
07 августа 2023, 21:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса, заявил британский военный эксперт Шон Белл в интервью Sky News.
«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», - прокомментировал ситуацию Белл.  

Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.

Ранее Белл заявил, что если Вооруженные силы Украины не добьются успехов на полях специальной военной операции до конца лета – Запад может перестать поддерживать Украину. Аналитик также отметил, что поддержка Киева может пропасть и в результате президентских выборов в США.

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#всу
#донбасс
#запорожская область
#сво
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В Госдепе США заявили, что у России нет интереса к переговорам по Украине
Госдеп США: Москве не интересны мирные переговоры по Украине
07 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/JARAMA

Мирные переговоры по Украине с Россией не ведутся, поскольку Москве это не интересно, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», - прокомментировал ситуацию Милли.  

Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.   

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил о ходе контрнаступления и ситуации на линии боевого соприкосновения председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Он также подчеркнул, что доложил Милли о потребностях ВСУ в боеприпасах и технике.

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#сша
#украина
#россия
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Госдеп США: Встреча по Украине в Саудовской Аравии получилась конструктивной
07 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что обсуждение конфликта на Украине на встрече в Джидде получилось «продуктивным». Об этом он сообщил журналистам.
По словам Миллера, страны, присутствующие на встрече в Саудовской Аравии, смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей причиняет РФ. Отмечается, что официальный представитель госдепартамента США отказался разглашать подробности встречи.

Напомним,  в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

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#сша
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#мид
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#рф
#переговоры
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