Российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российские военные из группировки «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались провести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Он заявил, что противник постоянно предпринимает попытки атаки направлений, находящихся под контролем России. Однако безуспешно, поскольку военные группировки «Восток» оперативно пресекают деятельность ВСУ с помощью беспилотников, артиллерии и авиации.
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Анастасия Чинкова