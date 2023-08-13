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Российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР

13 августа 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались провести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, он добавил, что артиллеристы «Востока» уничтожили пункт националистов в районе Макаровки, наблюдательный пункт боевиков около Приютного и другие военные объекты ВСУ.

Он заявил, что противник постоянно предпринимает попытки атаки направлений, находящихся под контролем России. Однако безуспешно, поскольку военные группировки «Восток» оперативно пресекают деятельность ВСУ с помощью беспилотников, артиллерии и авиации.

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#всу
#россия
#сво
#минобороны рф
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«Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»
13 августа 2023, 20:29

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Концерн «Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта». Об этом сообщил президент организации Алан Лушников.
Он рассказал, что новая разработка представляет собой беспилотник, который работает по проводам с земли. Он питается электричеством от кабеля и связывается с теми, кто его запустил по специальным проводам, расположенным на земле. Кроме того, в его функции входит, помимо полёта, проведение видеонаблюдения в разных диапазонах, а также переброска необходимого оборудования тяжестью до двух килограмм.
 
Аппарат опробовали в боевой обстановке, он показал хороший результат, подчеркнул Лушников.
 
В планах у концерна предложить разработку государственному заказчику.
 
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#беспилотник
#вооружение
#вс рф
#сво
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The Guardian: Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения
13 августа 2023, 19:11

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ испытывают нехватку сапёров, поэтому надеются на помощь Запада. Об этом в интервью The Guardian сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он сообщил, что ВСУ нуждаются в сапёрах и новой технике. Этому может поспособствовать Запад, который поставляет вооружение и обучает украинских солдат.

В качестве примера издание приводит одно из сапёрных подразделений ВСУ, в котором по штату служат 30 человек. Однако на деле их оказалось всего пять, поскольку остальные проходят лечение после полученных на фронте ранений.

В Минобороны РФ подвели итоги украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. За это время ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники, а именно танков и самолётов.

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#всу
#сво
#вооружение
#военные
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Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ
13 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Успешное наступление российских войск в Харьковской области станет сильным ударом по Киеву. Об этом в интервью The Hill сообщил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Он уточнил, что для ВСУ будет огромной проблемой, если Харьковская область перейдёт под контроль России. Полковник назвал это крупнейшим провалом украинских военных, итак не справившихся с контрнаступлением.
 
Ранее сообщалось, что российские войска успешно подходят к Купянску в Харьковской области. В связи с этим украинские власти приступили к эвакуации мирного населения.
 
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#харьков
#россия
#украина
#сво
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Три человека пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области
13 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Курской области после украинского обстрела госпитализировали трёх человек с осколочными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что ВСУ произвели 10 ударов по российскому селу Волфино. Один из снарядов попал в жилой дом, где находилось трое человек. Они госпитализированы с ранениями. Губернатор пообещал помочь в восстановлении разрушенных построек.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО трижды за эти сутки предотвратили попытки террористической атаки беспилотниками на территорию России. Все БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью.

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#обстрел
#всу
#россия
#пострадавшие
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Киевские власти проводят эвакуацию Купянского района из-за приближения российских войск
13 августа 2023, 15:01

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.
Гражданских планируют вывезти из 37 населенных пунктов Купянского района. Всего к эвакуации готовят 11 тысяч человек, включая 600 детей. Также готовится к выезду и городская администрация. Официальное руководство ВСУ заявило, что эта акция проводится в целях обеспечения безопасности мирного населения. Но от местных жителей поступала информация, что военные проводят эвакуацию в тыловых районах, чтобы затем захватить дома уехавших людей.

Киевские власти объявили, что в Харьковской области будет проведена в 53 населенных пунктах Харьковской области, находящихся поблизости от зоны боевых действий. Такая необходимость возникла из-за того, что российские войска успешно развивают наступление на Купянск.
#военные
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#всу
#эвакуация
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Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
13 августа 2023, 14:39

Фото: iStock/aapsky

Российские средства ПВО около 13:30 мск перехватили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Беспилотник ВСУ снова пытался совершить террористическую атаку на территории России. Однако его быстро обнаружили и уничтожили в Белгородской области, рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что сегодня украинские военные уже дважды предпринимали попытки террористической атаки на объекты РФ. Около 4:00 мск средствами ПВО в небе над Белгородской областью был сбит беспилотник самолётного типа ВСУ. Следующая атака была предотвращена на той же территории в 11:00 мск.

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#белгород
#пво
#беспилотник
#вс рф
#всу
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Минобороны РФ: Российские ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР
13 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Alex-S

Истребители Военно-космических сил России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.
Кроме того, экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесены четыре удара управляемыми авиационными бомбами по четырем пунктам временной дислокации противника и одному полевому складу.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.

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#вертолёт
#самолет
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Минобороны: Беспилотник уничтожен силами российской ПВО над Белгородской областью
13 августа 2023, 11:45

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 13 августа около 11:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Информация об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны. Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Обломки дрона упали в безлюдной местности. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры нет. За сутки это уже вторая попытка киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи БПЛА. Еще один аппарат был сбит средствами ПВО около 4-х часов утра. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитом накануне беспилотнике в Шебекинском округе.

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#бпла
#аппарат
#информация
#Вячеслав Гладков
#пво
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УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
13 августа 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Olena_Z

В украинской прессе в провале контрнаступления ВСУ все чаще обвиняют представителей Североатлантического блока. Сообщается, что в последнее время украинское военное руководство большей частью старается принимать самостоятельные решения, не считаясь с мнением западных партнеров.
Украинское издание УНИАН отмечает, что действия инструкторов и советников НАТО привели к провальным результатам контрнаступления ВСУ на всех участках. Теперь украинские штабы стали действовать независимо, отказываясь от советов западных стратегов. Украинские военные считают, что те мало разбираются в ситуации на месте.

Западные консультанты, стараясь оправдаться, напротив. указывают на внутренние проблемы украинской армии. Одним из ключевых разногласий стала возможность применения на Украине военной доктрины НАТО. Она подразумевает боевые действия при массированной поддержке авиации, которой у Украины практически нет. Значительное превосходство России в воздухе сказывается на успешности военных действий.

В публикации указывается, что в случае дальнейшего развития ситуации в пользу России, вся военная помощь, оказанная Киеву западными союзниками, окажется напрасной. В то же время некоторые европейские СМИ пишут, что альянс отправил Украину на безнадежную битву с Россией.

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