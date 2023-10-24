Российские военные распознали тактику беспилотников ВСУ

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Российским военным удалось распознать тактику украински беспилотников с помощью видеосигнала, который они перехватили на частотах, используемых ВСУ.
Об этом рассказал оператор FPV-дрона с позывным Каспер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что украинские операторы БПЛА определяют цель, когда она появляется на радарах, только когда дрон находится в небе. То есть, он может висеть в воздухе просто так, из-за чего его легче заметить. Он также рассказала, что ВСУ не экономит беспилотники. Если у дрона села батарея, он падает и взрывается, а взамен прилетает новый.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Так как они пользуются частотами 5,8 (гигагерц. — прим. ред.), мы можем их «поймать» и увидеть, как они работают. И мы обратили внимание, что для них свойственна именно «свободная охота», — рассказал Каспер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак