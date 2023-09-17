Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

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Российские военные сообщили РИА Новости о методах, которыми они предотвращают обнаружение себя украинскими беспилотниками-камикадзе вблизи Артемовска.
«Когда дрон противника, заполненный взрывчаткой, приближается, наши воины на позициях пытаются его сбить, стреляя из стрелкового оружия. Это делается, чтобы не дать дрону достичь цели и уменьшить его вероятность поражения. Это уже 12-й случай за сегодня. В большинстве случаев украинские FPV-дроны (с видом от первого лица) летают слепо, так как у них нет объективного видео того, что происходит в городе», — рассказал разведчик из 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС России.Он также отметил, что дроны ВСУ чаще всего ищут автомобили или военную технику, но в последнее время начали атаковать даже группы пехоты. Российские бойцы, передвигаясь в этом районе, стараются действовать в малых группах, чтобы минимизировать риски от ударов этих дронов, так как жизнь солдата всегда приоритетна. Разведчик также подчеркнул, что украинские FPV-дроны в Артемовске часто летают над дорогами в поиске случайных целей.
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