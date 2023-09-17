Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который предпринял попытку атаковать Москву. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области, и об этом сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин. «Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.