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Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ

Российские силы передвигаются под Артемовском малыми группами для защиты от БПЛА
17 сентября 2023, 06:22
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные сообщили РИА Новости о методах, которыми они предотвращают обнаружение себя украинскими беспилотниками-камикадзе вблизи Артемовска.

«Когда дрон противника, заполненный взрывчаткой, приближается, наши воины на позициях пытаются его сбить, стреляя из стрелкового оружия. Это делается, чтобы не дать дрону достичь цели и уменьшить его вероятность поражения. Это уже 12-й случай за сегодня. В большинстве случаев украинские FPV-дроны (с видом от первого лица) летают слепо, так как у них нет объективного видео того, что происходит в городе», — рассказал разведчик из 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС России.
Он также отметил, что дроны ВСУ чаще всего ищут автомобили или военную технику, но в последнее время начали атаковать даже группы пехоты. Российские бойцы, передвигаясь в этом районе, стараются действовать в малых группах, чтобы минимизировать риски от ударов этих дронов, так как жизнь солдата всегда приоритетна. Разведчик также подчеркнул, что украинские FPV-дроны в Артемовске часто летают над дорогами в поиске случайных целей.

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
17 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, согласно онлайн-картам украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал в различных регионах страны в промежутке с 4:26 до 5:34 по местному времени (соответствует московскому времени).
С начала октября 2022 года Вооруженные силы России начали атаки на украинскую инфраструктуру. Эти удары начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по версии российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

В результате атак аффектированы объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого времени ежедневно объявляется воздушная тревога в разных регионах Украины, иногда — на всей ее территории.

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В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку
Mysl Polska: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино
17 сентября 2023, 06:06

Фото: iStock/e-crow

Украинские военные оказались в критической ситуации в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
По информации польского издания Mysl Polska, начальное стратегическое решение украинского руководства было связано с определенными рисками, поскольку они попытались осуществить прорыв в узком участке территории, что в конечном итоге привело к их оказанию в ловушке.

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В Орле на нежилой объект упал беспилотник

Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ
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#всу
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В Орле на нежилой объект упал беспилотник
Губернатор Клычков: на нежилой объект в городе Орел ночью упал беспилотник
17 сентября 2023, 05:37

Фото: iStock/aapsky

По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект в районе Железнодорожного в городе Орел. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В результате происшествия по предварительным данным никто не пострадал. Место инцидента оцеплено, и специализированные службы проводят необходимые мероприятия для урегулирования ситуации, которая находится под контролем.

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#всу
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Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ
Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ
17 сентября 2023, 04:37

Фото: iStock/Wirestock

Губернатор Сергей Носов сообщил в своем телеграм-канале, что танк, под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области по имени Владимир Цацулин, совершил успешную операцию по уничтожению нескольких бронированных машин противника в рамках специальной военной операции.
«Под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина танк с легкостью справился с несколькими бронированными машинами, которые принадлежали неонационалистам. Его действия помогли остановить попытку наступления украинских боевиков и вынудили их отступить. Благодаря этой операции, подразделения российской группировки „Восток“ сумели отразить три атаки и сорвать ротацию сил Вооруженных сил Украины. За его выдающиеся успехи на службе Владимир был удостоен награды — Георгиевского креста», — отметил Носов.
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В Московской области сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском районе Московской области еще один беспилотник
17 сентября 2023, 04:33

Фото: IStock/Naypong

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который предпринял попытку атаковать Москву. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области, и об этом сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин. «Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
«Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
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Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
Минобороны: над северо-западным и восточным побережьями Крыма сбиты четыре БПЛА
17 сентября 2023, 03:15

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западными и восточными побережьями полуострова Крым, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Это произошло с 1:45 до 2:20 по московскому времени, когда была предотвращена новая террористическая атака со стороны украинского режима на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

Специалистами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата украинского происхождения.

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#зеленский
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Российские военные уничтожили рядом с Крымом два беспилотника
Минобороны: средства ПВО сбили у западного побережья Крыма два украинских БПЛА
17 сентября 2023, 02:22

Фото: IStock/Naypong

По информации Министерства обороны России, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Инцидент произошел около 1:15 утра 17 сентября у западного побережья полуострова Крым. По данным Минобороны, эти действия представляли собой попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

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В Подмосковье сбили беспилотник
Собянин: ПВО сбила над подмосковной Истрой БПЛА, разрушений и пострадавших нет
17 сентября 2023, 02:15

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 17 сентября была успешно предотвращена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Истра Московской области.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.

Специалисты экстренных служб уже находятся на месте происшествия и проводят необходимые мероприятия.

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Стало известно о ракетном ударе по танкоремонтному заводу ВСУ в Харькове
РИА: ремонтная зона бронетанкового завода в Харькове попала под ракетный удар
17 сентября 2023, 01:20

Фото: iStock/Sergii Zyskо

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетные удары были нанесены по ремонтной зоне бронетанкового завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Харькове, передает РИА Новости.
Очевидцы, по его словам, услышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Кроме того, также зафиксированы ракетные атаки на сортировочный железнодорожный узел.

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