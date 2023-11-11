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Российские военные рассказали о пленении 11 солдат ВСУ в бою на Днепре

11 ноября 2023, 12:21
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие рассказали о тяжелом бою с частями морской пехоты противника, которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе столкновения нашим бойцам удалось взять в плен 11 солдат ВСУ.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы, передает РИА Новости. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку.

Именно умелые и грамотные действия российского офицера способствовали успешному исходу боя, уверены военнослужащие ВС РФ. Он приказал бойцам с позывными Шеф и Француз зайти пулеметчику во фланг. Когда пулемет буквально на несколько секунд замолчал, пока украинец менял боекомплект, российские бойцы стремительно ворвались на позицию и вырубили пулеметчика ударом приклада по голове. Его помощник, второй номер, понял, что все для него закончилось и сдался сам.




Арсланов в ходе боя был ранен, но продолжал командовать. Под его руководством русские солдаты пленили еще пятерых украинцев. Четверо сдались сами, когда стало нечем стрелять. Исход боя был предрешен в пользу россиян в тот момент, когда замолчал украинский пулемет.

В разговоре с корреспондентом агентства российские бойцы назвали своего командира настоящим мужиком и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они не сомневаются в скорой победе, раз ими командуют такие офицеры.

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В Германии испугались грозного российского оружия
Welt: российские дроны «Ланцет» представляют серьезную опасность на линии фронта
11 ноября 2023, 12:50

Фото: iStock/NiseriN

Журналист Кристоф Ваннер сообщил, что РФ за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, передает Welt.
Отмечается, что к наиболее эффективным беспилотным летательным аппаратам, которые применяются Россией на фронте, журналист причислил дроны «Ланцет». По мнению Ваннера, особенность этого дрона заключается в том, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, однако при этом цель БПЛА полностью выбирает самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова. Александр Захаров является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет». Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии.

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Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье
11 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/RamonCast

Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом Моррис сообщил на YouTube канале Redacted.
«Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — пояснил журналист.

Он добавил, что российские военнослужащие были осведомлены об этой церемонии и поэтому смогли уничтожить всех, с помощью нанесения точного удара. По мнению Морриса, в средствах массовой информации Запада такая новость уже не получит всеобщей огласки, так как на данный момент все внимание сфокусировано на противостоянии Израиля и ХАМАС. 

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ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области
11 ноября 2023, 11:51

Фото: istockphoto/NiseriN

ВСУ подвергли артиллерийской атаке таможенный пост Крупецкий в Курской области. Украинцы обстреливали его из 122-миллиметровой гаубицы.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, атака велась примерно в течение получаса. Таможенно-логистический терминал Федеральной таможенной службы (ФТС) Россиирасположен в селе Козино Рыльского района Курской области. До российско-украинской границы оттуда не более километра.

Сообщается, что всего по населенному пункту и таможенному посту было выпущено шесть снарядов. Вероятно, целью был один из складов временного хранения таможни. Однако точность стрельбы украинских артиллеристов весьма невелика. Ни один из снарядов не попал в цель. Других разрушений также удалось избежать.

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SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область
11 ноября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.
По предварительным данным, диверсанты пробирались к границе из населенного пункта Землянки в Харьковской области, чтобы избежать попадания в поле зрения российских беспилотников, передает телеграм-канал SHOT. Пересечь границу скрытно украинцам не удалось. Пограничники заметили их и завязали стрелковый бой. Огонь с обеих сторон продолжался около 20 минут.

В результате попытка прорыва не удалась. Противник был отброшен от границы. ДРГ отступила, понеся потери. Известно, что среди диверсантов есть убитые и раненые. Российской стороне потерь удалось избежать.

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ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
ВСУ выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области
11 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что также были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, в Волоконовском районе в результате обстрела было зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка сбили один украинский БПЛА. В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по несколько единиц вражеской техники.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. 

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В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ самолётного типа в Брянской области
11 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. Об этом Богомаз написал в своем телеграм-канале.
По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал. Глава региона Владимир Анохин  оповестил сограждан о своевременном предотвращении попытки террористической атаки на область.

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#губернатор
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#бпла
#аппарат
#сво
#разведка
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Губернатор Анохин: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
11 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/R_Type

В ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал.
Об этом сообщил глава региона Владимир Анохин. В своем телеграм-канале губернатор оповестил сограждан о своевременном предотвращении попытки террористической атаки на область. Он так же рассказал, что при падении поврежденного беспилотника никто не пострадал, а на месте уже работают прибывшие сотрудники экстренных служб.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что около 23:00 силы ПВО перехватили украинские беспилотники над территорией Московской и Смоленской областей. Такие факты уже давно перестали удивлять. Не сумев добиться каких либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, пытаясь атаковать мирные города и объекты на территории России.

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#дрон
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Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Астафьев: группировка ВС России «Юг» отбила 6 атак ВСУ на донецком направлении
11 ноября 2023, 06:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники, передает РИА Новости.
Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.

Министерство обороны дополнило информацию, уточнив, что Вооруженные силы России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.

В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.

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Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Завершен первый этап летных испытаний дальнего транспортного беспилотника ТрАМП
11 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/rancho_runner

Российский беспилотный транспортный летательный аппарат под названием ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) успешно завершил первый этап своих летных испытаний, сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из разработчиков.
В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании этого транспортного беспилотника. В дальнейших этапах летных испытаний планируется собирать статистические данные, изучать работу систем в различных режимах и в разнообразных условиях.

Несмотря на успешное завершение испытаний, произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов при посадке, вследствие сбоя автоматики, выехал за пределы полосы и попал в аварию. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением аппарата.

Причины сбоя расследуются, и будут внесены коррективы для дальнейшего усовершенствования беспилотного устройства, перед тем как продолжить испытания с использованием полезной нагрузки.

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