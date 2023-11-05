Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили украинский автоматический гранатомёт

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Российские военные ликвидировали автоматический гранатомёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона на Угледарском направлении. Об этом сообщает RT.
Ранее сообщалось, что в районе крымского Джанкоя украинские военные пытались подорвать поезд с нефтепродуктами. Для этого они использовали дроны, начинённые взрывчаткой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зеленский заявил о намерении сменить стратегию и нанести внезапный удар по России
Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи
Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику
Анастасия Чинкова