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Пресс-секретарь группировки «Восток» Олег Чехов сообщил в телеграм-канале Минобороны России, что российская армия предотвратила атаки украинских Вооруженных сил в районах Старомайорного и Приютного на территории Донецкой народной республики (ДНР).
Помимо этого, артиллерийским огнем была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил в зоне Урожайного, а также уничтожены минометная команда и база противника.
Также артиллерийскими средствами были ликвидированы позиции украинских вооруженных сил в Старомайорске и севернее Новомайорска, арсенал в северо-восточной части от Никольского и машина для инженерных работ в районе Новодаровки. Чехов также отметил успехи в Урожайном, Максимовке и Равнополе.
Согласно заявлению представителя, в ходе боевых действий за последние 24 часа были уничтожены две гаубицы D-30, одна самоходная артиллерийская установка «Паладин», две самоходные артиллерийские системы «Краб» и один танк ВСУ.
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Также артиллерийскими средствами были ликвидированы позиции украинских вооруженных сил в Старомайорске и севернее Новомайорска, арсенал в северо-восточной части от Никольского и машина для инженерных работ в районе Новодаровки. Чехов также отметил успехи в Урожайном, Максимовке и Равнополе.
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Артем Кузьмин