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Военные из российской группировки «Центр» пресекли пять нападений штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.
Семь опорных пунктов ВСУ были захвачены на установленных линиях в районе Кармазиновки и Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР). Враг понес убытки в личном составе, один бронетранспортер и три пикапа были уничтожены. Также были повреждены артиллерийская установка Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномета.
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