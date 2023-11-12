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Под Авдеевкой российские военнослужащие ликвидировали наемников из США и Австралии. Американец Джоел Дэвид Бил и австралиец Мэттью Джепсон служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»).
Джоел Дэвид Бил прежде служил в армии США, а Мэттью Джепсон — бывший военнослужащий Вооруженных сил Австралии, ветеран Афганистана. Сообщается, что «Избранная рота» в ходе боев в районе Адеевки, где российские войска проводят масштабную наступательную операцию, понесла серьёзные потери, так что в скором времени можно ожидать информации о новых погибших среди иностранных наемников.
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