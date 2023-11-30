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Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО

30 ноября 2023, 06:23
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ходе спецоперации ликвидировали первый танк Leopard 1A5 на Купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Владимира Лугового отметил эффективные действия бойцов 1-й гвардейской танковой армии, а также роль расчета противотанкового ракетного комплекса, уничтожившего Leopard 1A5.

Луговой рассказал, что экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС РФ, однако потерпел неудачу и был уничтожен.


Бойцам российской армии, ликвидировавшим Leopard 1A5, вручили денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зыбинский: Группировка «Запад» сбила пять беспилотников ВСУ в ЛНР
30 ноября 2023, 05:09

Фото: сайт Минобороны РФ

Группировка «Запад» российских Вооружённых сил РФ огнём ЗРК «Тор» пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловки, Петровского, Залимана и Меловатки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
Среди сбитых БПЛА ВСУ — четыре «Фурии» и одну «Лелека-100».

«В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и две боевые бронированные машины Humwee», — отметил начальник пресс-центра группировки. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские бойцы поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении — Минобороны
30 ноября 2023, 05:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская артиллерия и ВКС поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов ВСУ», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киевской области объявлена воздушная тревога

Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши
#сво
#всу
#запад
#киев
#украина
#россия
#вс рф
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В Киевской области объявлена воздушная тревога
30 ноября 2023, 04:23

Фото: iStock/sandsun

В Киевской области второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, воздушная тревога звучит в Киевской и Черкасской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#тревога
#вс рф
#киев
#воздушная тревога
#украина
#сво
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Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши
30 ноября 2023, 03:32

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев на случай критического снижения поддержки со стороны западных партнёров готовит военную провокацию в отношении Польши. Об этом пишет РИА Новости.
«Речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить РФ. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе», — цитирует агентство слова собеседника.

Сальдо добавил, что вероятность осуществления такого безумного плана сейчас оценить сложно, как и реакцию западных стран на его воплощение.

«В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух поляков было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что западные центры, принимающее решения, поведутся на провокацию. Однако то, что киевский режим способен на подобное безумие, – несомненно», — выразил своё мнение губернатор.

Глава Херсонской области подчеркнул, что действующее киевское правительство «полностью лишилось политического разума».

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Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка
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Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка
30 ноября 2023, 00:19

Фото: сайт Минобороны РФ

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах ВС России в зоне СВО на Украине, из-за незнания русского языка атаковал позиции ВСУ в одиночку. Об этом пишет Телеграм-канал «Поток».
Мотаз рассказал военкору Сергею Среде, что родился в Иордании, но является этническим черкесом, а Россию считает своей второй родиной. До спецоперации мужчина служил в иорданском спецподразделении, а также проходил подготовку по системе спецназа США. После начала российской СВО он вступил в бригаду «Пятнашка» и в её составе отправился на фронт.

По словам военного, его подразделение находилось под Донецком и Авдеевкой. Командир приказал вернуться на позиции, однако иорданец не понял команду из-за плохого знания русского языка, поэтому взял оружие и пошел вперёд.

«А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — цитирует канал слова собеседника.

Доброволец отметил, что его сослуживцы посмеялись над ситуацией и выразили радость, что Мотаз остался жив. Командир в свою очередь посоветовал военному подучить русский язык.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#вс рф
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Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам для Су-57
Newsweek: Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам
29 ноября 2023, 22:43

Фото: iStock/vadimrysev

​Американский военный эксперт Гай Маккардл прокомментировал способности мини-дронов ВС России. Об этом пишет Newsweek.
«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — цитирует издание слова собеседника.

Маккардл рассказал, что, впервые прочитав материалы о российских мини-дронах, вспомнил про «Звездные войны». Однако позже специалист узнал о разработке похожего проекта и Соединёнными Штатами, поэтому изменил своё мнение и счёл такое заявление правдоподобным.

Авторы подчеркнули, что Россия извлекла из опыта противника уроки, поэтому активно разрабатывает и наращивает производство собственных БПЛА.

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#вс рф
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Арестович* рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев
Экс-советник Арестович*: 4,5 миллиона украинцев избегают воинского учета
29 ноября 2023, 22:13

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».
Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.

Арестович* заявил, что если планку призывного возраста снизят, украинцы будут останавливать военных ВС РФ «автоматами и собственными телами». Политик подытожил, что перспективы подобных решений крайне непопулярны для политического руководства Украины.

Ранее Арестович* признался, что обманывал украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правительство
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#вс рф
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#алексей арестович
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НАТО исключило из программы помощи Украине поставки летального оружия
В НАТО отказались предоставлять Украине летальное оружия в 2024 году
29 ноября 2023, 21:36

Diy13

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачу Киеву летального оружия и носит добровольный характер. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Blikk.

Сийярто объяснил, что это решение связано с возможным риском эскалации. Он отметил, что конфликт на Украине не является «войной» Североатлантического альянса, поэтому Венгрия выступает против любого подхода, который исходит из этого.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — заявил дипломат.
Ранее Петер Сийярто озвучил основные причины, по которым Украина не может вступить в НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#мид
#украина
#война
#программа
#дипломат
#венгрия
#нато
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Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине
Кадыров: Россия в 2024 году одержит победу в спецоперации
29 ноября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда завершится проведение спецоперации на Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уверенно заявил о том, что Россия одержит победу над Украиной в следующем году. После освобождения ещё нескольких населённых пунктов украинским властям позволят подписать документы о капитуляции. 

По мнению Кадырова, Россия имеет большие успехи на фронте и продвигается вперёд уверенными шагами, поэтому в настоящее время не стоит говорить о проведении мирных переговоров с украинской стороной. 

Также глава республики добавил, что Россия намного превосходит Украину как по стратегическим показателям, так и по экономическим. 

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#спецоперация
#россия
#украина
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