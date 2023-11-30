Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ходе спецоперации ликвидировали первый танк Leopard 1A5 на Купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Владимира Лугового отметил эффективные действия бойцов 1-й гвардейской танковой армии, а также роль расчета противотанкового ракетного комплекса, уничтожившего Leopard 1A5.
Луговой рассказал, что экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС РФ, однако потерпел неудачу и был уничтожен.
Бойцам российской армии, ликвидировавшим Leopard 1A5, вручили денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Луговой рассказал, что экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС РФ, однако потерпел неудачу и был уничтожен.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян