Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков

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Российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук, информацию передает ТАСС.
Савчук отметил, что атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов. Он подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, еще четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».
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