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Военнослужащие ВС России при помощи РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделением иностранных наемников, а также терминал связи Starlink в Новониколаевке. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Также был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ около Белогоровки, уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ «Акация» в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобородовке и Марково. С помощью ТОС «Солнцепек» нанесено огневое поражение живой силе украинского батальона территориальной обороны в районе Красногоровки.
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Александр Бойцов