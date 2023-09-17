Российские военные уничтожили рядом с Крымом два беспилотника

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По информации Министерства обороны России, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Инцидент произошел около 1:15 утра 17 сентября у западного побережья полуострова Крым. По данным Минобороны, эти действия представляли собой попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.
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Артем Кузьмин