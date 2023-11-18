Российские военные уничтожили склад боеприпасов на аэродроме «Лозоватка». 

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Российские военные уничтожили цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Минобороны России. ВС РФ ликвидировали склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).
Также российские военнослужащие уничтожили самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Также ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать.
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Мария Фирсова