Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

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Российские военные совершили удар по складу боеприпасов ВС Украины в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что за сутки ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 105 районах.
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Диана Аванесян