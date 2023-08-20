Российские военные уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении

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Российские войска уничтожили более 40 украинских военных в ходе операции на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра военной группировки «Запад» Ярослав Якимкин, передает ТАСС.
По его словам, атакующие отряды группировки завладели стратегическим пунктом, четырьмя укрытиями и уничтожили более 40 военных. Он также отметил, что они продолжают наступление в сторону населенного пункта Ольшана.
Украинские военные пять раз пытались контратаковать российские позиции на указанном направлении. Якимкин подчеркнул, что все контратаки успешно отбиты.
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Украинские военные пять раз пытались контратаковать российские позиции на указанном направлении. Якимкин подчеркнул, что все контратаки успешно отбиты.
«Потери противника от артиллерийского и минометного огня составили: до взвода войск и одна боевая машина пехоты», — уточнил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин