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Российские военные уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении

ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении
20 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские войска уничтожили более 40 украинских военных в ходе операции на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра военной группировки «Запад» Ярослав Якимкин, передает ТАСС.
По его словам, атакующие отряды группировки завладели стратегическим пунктом, четырьмя укрытиями и уничтожили более 40 военных. Он также отметил, что они продолжают наступление в сторону населенного пункта Ольшана.

Украинские военные пять раз пытались контратаковать российские позиции на указанном направлении. Якимкин подчеркнул, что все контратаки успешно отбиты.


«Потери противника от артиллерийского и минометного огня составили: до взвода войск и одна боевая машина пехоты», — уточнил он.
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Американский экс-разведчик высказался о территориальных уступках Украины
Американский экс-разведчик Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине
20 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ утратили свою боевую способность, и украинский конфликт приближается к завершению. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью телеканалу Daily Planet.
«Украинцы уже не способны сформировать достаточно сильную боевую мощь для активных действий или продвижения вперед. Мы видим последние этапы этого конфликта, и я уверен, что Украина потеряет свою боевую эффективность к концу лета или началу осени», — заявил Риттер.
Он подчеркнул, что российская армия добилась впечатляющих успехов на Купянском направлении, и что в ближайшее время от России ожидаются успехи на различных участках фронта.

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Минобороны сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать Москву и Подмосковье
20 августа 2023, 06:04

Фото: iStock/seregalsv

В ночь на воскресенье была предотвращена попытка киевского режима провести теракт с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты в Москве и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.
«20 августа около 4:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на объекты в Москве и Московской области», - говорится в официальном сообщении.
По уточненным данным, силами ПВО был обнаружен беспилотник, направлявшийся к Москве, летящий над Ступинским районом Московской области.

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Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Собянин: ночью силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
20 августа 2023, 05:50

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку вторжения беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале на Telegram.
«Зафиксирована попытка проникновения дрона на территорию Москвы со юга. Силы ПВО успешно предотвратили это. Военным большое спасибо за их работу», — написал мэр.
Представители Министерства обороны уточнили, что нейтрализовать беспилотник удалось с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

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США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева
NYT: США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева во время «затишья»
20 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Министерство обороны США с нетерпением ожидает прихода зимы, в надежде на снижение интенсивности военных действий на Украине. Это позволит увеличить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции для удовлетворения «огромных» потребностей Киева, сообщает New York Times, ссылаясь на источники в оборонных кругах и экспертное сообщество.
«Несмотря на то, что летнее контрнаступление Украины длится всего несколько месяцев, оборонные чиновники уже обращают взгляд на зимний период, ожидая потенциального затишья в сражениях, что позволит США и союзникам "наращивать и поддерживать" производство», — говорится в статье.
Американские чиновники признают, что «судьба контрнаступления зависит от способности Запада удовлетворить огромный спрос Украины на артиллерийские боеприпасы».

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На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
Британский полковник: НАТО отказалась от надежд на победу Украины
20 августа 2023, 05:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Обозреватель газеты Telegraph и бывший британский полковник Ричард Кемп считает, что НАТО уже не рассчитывает на победу Украины.
«Кажется, что НАТО утратило надежду на победу Украины. Во время своего выступления в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен сказал, что мирное решение может включать в себя уступку Киевом территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — отметил Кемп.
По мнению бывшего офицера, высказывание Йенсена отражает реальное видение Западом разрешения конфликта на Украине.

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#беспилотник
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#нато
#рогов
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Украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Губернатор: БПЛА атаковал железнодорожный вокзал в Курске, ранены пять человек
20 августа 2023, 04:10

Фото: iStock/Naypong

После атаки украинским беспилотником на железнодорожный вокзал в Курске произошел пожар, и пять человек получили легкие ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В Курске произошла атака беспилотником из Украины. Согласно первоначальным данным, он столкнулся с крышей здания железнодорожного вокзала, что вызвало пожар на крыше. От осколков стекла пять человек получили легкие травмы», — заявил губернатор.
Глава региона добавил, что все экстренные службы уже работают на месте происшествия, и в настоящее время выясняются подробности случившегося.

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#атака
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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка
20 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка двумя кассетными снарядами калибра 155 мм в 02:25, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными действиями Украины (СЦКК).
«После полуночи зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетного типа)», — говорится в сообщении представительства.
Помимо этого, представительство также отметило, что украинские войска в 02:30 выпустили еще три снаряда того же калибра по Киевскому району.

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#донецк
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В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине
Американский полковник: поставляемое Украине оружие исчезло
20 августа 2023, 02:45

Фото: iStock/JARAMA

Американское оружие, поставляемое в Украину, исчезло. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.
Полковник призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.

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На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось
20 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба опроверг заявления западных экспертов о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
Кулеба предостерег западных аналитиков от поспешных выводов о неудачах украинской армии. Он отметил, что Украина спокойно относится к таким прогнозам.

«Мы не обращаем внимания на подобные заявления. Согласно мнению некоторых неименованных представителей власти, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней», — подчеркнул Кулеба.
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