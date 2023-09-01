Российские военные уничтожили танк ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет»

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На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Ольговское российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ, использовав для этого барражирующий боеприпас «Ланцет». На счету этих разработанных концерном «Калашников» беспилотников числится уже немало пораженной вражеской техники.
Также в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы два минометных расчета — около Макаровки и севернее Никольского, уничтожены две гаубицы «Мста-Б» под Ильинкой и Шахтерским. Нанесены авиаудары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и Урожайного в ДНР. Расчет ЗРК «Оса» сбил украинский беспилотник самолетного типа «Валькирия».
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Александр Бойцов